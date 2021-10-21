Кривой Рог накрыла пыльная буря. Есть угроза для людей

Кривой Рог накрыла пыльная буря, которая может представлять угрозу для населения. Фото: dei.gov.ua

Кривой Рог накрыла пыльная буря, которая может представлять угрозу для населения.

Сильный ветер несет в город мелкодисперсные частицы с горнодобывающих предприятий и карьеров, сообщает Государственная экологическая инспекция.

Накануне городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значения составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3, по словам главы ГЭИ Андрея Малеваного.

"В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда пройдет пылевая буря в Украине

В экологической инспекции рекомендуют придерживаться ряда рекомендаций. В частности, минимизировать передвижения по городу, на улице защитить лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки, если есть увлажнители воздуха, включать их, делать влажную уборку несколько раз в день.

Для людей с заболеваниями дыхательных путей важно иметь под рукой лекарства, ингаляторы.

Возле Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области велоактивисты заметили и сняли на видео пылевой вихрь. Это природное явление в англоязычных странах также называют "пылевой дьявол". Природное явление обычно имеет высоту 10-20 м и диаметр 1,5-2 м. Существует такой вихрь относительно недолго - до 2 мин.