Криминального авторитета расстреляли на турецком курорте

На турецком курорте Анталья расстреляли известного криминального авторитета 48-летнего Лота Гули. Фото: fakty.ua

20 августа на турецком курорте Анталья убили известного криминального авторитета 48-летнего Лоту Гули (настоящее имя - Надир Салиф). Члены его группировки действовали в Одессе с 2016 года.

Инцидент произошел в ресторане местной гостиницы. Там в Салифа стрелял почти в упор один из его друзей. 4 выстрела попали в цель. В частности, в голову. Потерпевшего срочно госпитализировали в реанимацию, но спасти его не удалось. Об этом сообщают "Факты и комментарии" со ссылкой на турецкие СМИ.

Убийцу, также представителя криминального мира, по прозвищу Хан Ахмедлинский задержала турецкая полиция на трассе Денизли - Анталья. Тело Надира Салифа отправили в морг Института судебной медицины.

Лоту Гули курировал различные формирования, неоднократно попадавшие в поле зрения одесских правоохранителей. Так неделю назад СБУ задержала еще двух участников банды похитителей людей.

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Надир Салиф - этнический азербайджанец, родился в грузинском Дманиси, в многодетной семье. Позже его семья переехала в Азербайджан. До 22 лет Гули успел прославиться за грабежи, разбой, вымогательство, похищение людей. За эти "подвиги" он попал за решетку на 15 лет. Через 5 лет после этого ему заочно присвоили титул "вор в законе" и "короновали".

Много лет он провел в тюрьмах Азербайджана. Был освобожден в октябре 2017-го и сразу отбыл в Турцию, где постоянно проживал в последнее время. Несмотря на то что в 2018 году Салиф был депортирован из Турции, он все же вернулся в страну нелегально.

В Запорожье убили криминального авторитета азербайджанского происхождения по кличке Сарван. Его ударили ножом в грудь. 52-летний мужчина скончался в "скорой".