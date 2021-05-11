Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу

Инцидент произошел на проспекте Науки. Один из пассажиров был одет как сказочный Аладдин, а женщина - в восточный костюм Фото: скріншот із відео

В Харькове патрульные заметили авто Honda, водитель перевозил двух пассажиров, на доске с колесами, которую прицепили к заднему бамперу.

Еще двое пассажиров в открытом багажнике автомобиля, снимали это на мобильный телефон, сообщили в патрульной полиции Харьковской области.

Инцидент произошел на просп. Науки. Один из пассажиров был одет как сказочный Аладдин, а женщина - в восточный костюм.

На водителя внедорожника патрульные составили три админпротокола за нарушение правил дорожного движения.

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Пассажиров "летучего" ковра только допросили.

В Николаеве мужчина в трусах избил водителя и похитил у него автомобиль. Инцидент произошел на пересечении просп. Центрального и ул. Малой Морской.