Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу

В Харькове патрульные заметили авто Honda, водитель перевозил двух пассажиров, на доске с колесами, которую прицепили к заднему бамперу.
Еще двое пассажиров в открытом багажнике автомобиля, снимали это на мобильный телефон, сообщили в патрульной полиции Харьковской области.
Инцидент произошел на просп. Науки. Один из пассажиров был одет как сказочный Аладдин, а женщина - в восточный костюм.
На водителя внедорожника патрульные составили три админпротокола за нарушение правил дорожного движения.
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Пассажиров "летучего" ковра только допросили.
В Николаеве мужчина в трусах избил водителя и похитил у него автомобиль. Инцидент произошел на пересечении просп. Центрального и ул. Малой Морской.
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