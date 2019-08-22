Китайские студенты хотели вывезти янтарь в подушках

Фото: ГФС

Двое студентов из Китая пытались вывезти на родину 60 кг янтаря в коробках с логотипом производителя подушек.

Контрабандисты вылетали из "Борисполя", сообщает Государственная фискальная служба.

"Оба иностранца, студенты различных украинских высших учебных заведений, улетали на родину и для прохождения таможенного контроля избрали упрощенную систему - "зеленый коридор", чем гарантировали, что перемещаемые ими через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения по вывозу с таможенной территории Украины", - сказано в сообщении.

Камни обнаружили в личных вещах студентов.

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"Янтарь лежал в картонных фабричных коробках для белья украинского производства с надписями "Экологически чистая, не впитывает запахи, не вызывает аллергических реакций, подвергается влажной обработке" в мешочках прямоугольной формы на застежке-молнии", - сообщили в ГФС.

Янтарь изъяли. Составлены протоколы о нарушении таможенных правил.

Прокуратура Житомирской начала проверку должностных лиц правоохранительных органов области на причастность к незаконной добычи янтаря.