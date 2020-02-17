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понедельник, 17 февраля 2020 11:57

К торговому центру подбросили взрывчатку

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К торговому центру подбросили взрывчатку
В Харькове полицейские обезвредили самодельную взрывчатку. Фото - Главком

Самодельное взрывное устройство обнаружили в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова в Харькове.

Сообщение об этом поступило ночью 17 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое обезвредили", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Причастных к преступлению устанавливают. Их могут посадить на 10 лет.

В Тернополе взорвали ректора Национального университета 54-летнего Андрея Крысоватого. Самодельную взрывчатку прикрепили на воротах двора. Сработала, как только ректор взял ее. Ему раздробило левую руку, посекло осколками. Покалечило и жену.

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Дата
17
февраля

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