К торговому центру подбросили взрывчатку

В Харькове полицейские обезвредили самодельную взрывчатку. Фото - Главком

Самодельное взрывное устройство обнаружили в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова в Харькове.

Сообщение об этом поступило ночью 17 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое обезвредили", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Причастных к преступлению устанавливают. Их могут посадить на 10 лет.

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