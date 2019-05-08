 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3773
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 828
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2025
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3159
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5436
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1854
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1989
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3213
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6894
Фото
Все фото
5
4
7
4
4
Известный журналист погиб в страшной аварии
Известный журналист погиб в страшной аварии
Во дворе депутата прогремел взрыв
Во дворе депутата прогремел взрыв
В Киеве Lexus влетел на ступеньки общежития
В Киеве Lexus влетел на ступеньки общежития
В Полтавской области ученики начальной школы повредили 25 могил
В Полтавской области ученики начальной школы повредили 25 могил
Расчлененный труп на даче: установили личность мужчины
Расчлененный труп на даче: установили личность мужчины
Видео
Все видео
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
В черкасской колонии голодают заключенные
В черкасской колонии голодают заключенные
Задержали предполагаемого убийцу беременной женщины
Задержали предполагаемого убийцу беременной женщины
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2790
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1206
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1341
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3123
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3285
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 3258
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
среда, 08 мая 2019 12:33

Известный журналист погиб в страшной аварии
5

  Комментировать

10 лет назад в страшной аварии на ул. Победы, 83 в Киеве погиб известный журналист 35-летний журналист Игорь Пелих. Вел программу "Галопом по Европам" на телеканале ICTV
Фото: Podrobnosti
10 лет назад в страшной аварии на ул. Победы, 83 в Киеве погиб известный журналист 35-летний журналист Игорь Пелих. Вел программу "Галопом по Европам" на телеканале ICTV
10 лет назад в страшной аварии на ул. Победы, 83 в Киеве погиб известный журналист 35-летний журналист Игорь Пелих. Вел программу "Галопом по Европам" на телеканале ICTV
Вместе с женой Александрой Лозинской Игорь Пелых воспитывал троих детей: сына Ивана, дочерей Саломию и Устю
Похоронили Игоря Пелиха 10 мая 2009 года на Байковом кладбище в Киев

10 лет назад в страшной аварии на просперте Победы, 83 в Киеве погиб известный журналист 35-летний Игорь Пелих. Вел программу "Галопом по Европам" на телеканале ICTV.

В тот день Игорь Пелых вместе с друзьями ехал на свадьбу в Житомир. За рулем автомобиля Honda Accord был Олег Кириллов. Он двигался по третьей полосе движения. Ехал со стороны улицы Дегтяревской в ​​направлении Щербакова. Не выбрал безопасную дистанцию ​​и врезался в авто Volkswagen Passat. Тот двигался в попутном направлении. После столкновения Honda выехала в зеленую зону, влетела в 2 дерева и перевернулась. Игорь Пелых погиб на месте. Пассажирка этого авто, киевская студентка Александра Гринченко, умерла по дороге в больницу. Еще одна пострадавшая Инна Исикова - была в критическом состоянии. Водитель с окровавленной головой вышел из машины и скрылся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращался с похорон коллеги: рассказали подробности аварии, в которой погиб журналист

"Я имел честь и огромное удовольствие дружить с Игорем. Мы даже вместе делали благотворительный телемарафон и планировали много интересных акций. Игорь был необычным человеком. Человек-праздник, человек-огонек. Человек с улыбкой на лице и глубиной в глазах. За несколько дней до этой ужасной аварии мы пили кофе и говорили о планах. Он много курил. Договорились созвониться 10 мая сразу после праздников. Ему надо было ехать на свадьбу друга в Житомир. По дороге на эту свадьбу и произошла авария, унесшая жизнь Игоря Пелыха", - вспоминает сегодня товарищ Юрий Гусев.

Виновника ДТП разыскали и осудили. Олег Кириллов получил 9 лет тюрьмы и должен был выплатить моральное и материальное возмещение пострадавшим и родственникам погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельное ДТП с журналистами: появились подробности о погибшем

Зрители были влюблены в юмор Пелыха. Его программа "Галопом по Европам" ломала стереотипы. Он умел разговорить каждого. Прощание с журналистом состоялось на улице Паньковской в ​​помещении канала ICTV, где последние годы работал Игорь. Провести его в последний путь пришли сотни людей. Среди них были родственники, друзья, коллеги и просто поклонники. Похоронили Пелыха 10 мая на Байковом кладбище в Киеве.

Юрий Гусев попросил всех, кто лично знал Игоря или просто помнит его неповторимую телевизионную творчество, сегодня вспомнить его молитвой или просто улыбкой.

Игорь Пелих родился 3 февраля 1974-го в Тернополе. 1997-го работал на радио "Столица". Позже - на телеканале "1+1". С 2000-го работал на ICTV администратором сайта канала. Впоследствии стал ведущим и продюсером. Вел программы "Галопом по Европам", "На свою голову" и "Лабиринт". Вместе с женой Александрой Лозинской воспитывал 3 детей: сына Ивана, дочерей Соломию и Устю.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Известный журналист погиб в страшной аварии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Известный журналист погиб в страшной аварии

Самое читаемое
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 61588
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 52965
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 26634
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 22513
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 17946
Происшествия
Ранение нардепа: полицейские рассказали о конфликте со стрельбой
Ранение нардепа: полицейские рассказали о конфликте со стрельбой Просмотров: 81
Во дворе депутата прогремел взрыв
Во дворе депутата прогремел взрыв
4
 Просмотров: 477
Дело Гандзюк направили в суд
Дело Гандзюк направили в суд Просмотров: 54
Школьный автобус попал в смертельную аварию
Школьный автобус попал в смертельную аварию Просмотров: 387
Задержали педофила-серийника
Задержали педофила-серийника Просмотров: 333
Больше всего комментируют
7
Зеленскому не нужны досрочные выборы
5
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
3
Зеленский встретился с раввинами
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
Голосов: 1099
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua