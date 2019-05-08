Известный журналист погиб в страшной аварии

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10 лет назад в страшной аварии на просперте Победы, 83 в Киеве погиб известный журналист 35-летний Игорь Пелих. Вел программу "Галопом по Европам" на телеканале ICTV.

В тот день Игорь Пелых вместе с друзьями ехал на свадьбу в Житомир. За рулем автомобиля Honda Accord был Олег Кириллов. Он двигался по третьей полосе движения. Ехал со стороны улицы Дегтяревской в ​​направлении Щербакова. Не выбрал безопасную дистанцию ​​и врезался в авто Volkswagen Passat. Тот двигался в попутном направлении. После столкновения Honda выехала в зеленую зону, влетела в 2 дерева и перевернулась. Игорь Пелых погиб на месте. Пассажирка этого авто, киевская студентка Александра Гринченко, умерла по дороге в больницу. Еще одна пострадавшая Инна Исикова - была в критическом состоянии. Водитель с окровавленной головой вышел из машины и скрылся.

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"Я имел честь и огромное удовольствие дружить с Игорем. Мы даже вместе делали благотворительный телемарафон и планировали много интересных акций. Игорь был необычным человеком. Человек-праздник, человек-огонек. Человек с улыбкой на лице и глубиной в глазах. За несколько дней до этой ужасной аварии мы пили кофе и говорили о планах. Он много курил. Договорились созвониться 10 мая сразу после праздников. Ему надо было ехать на свадьбу друга в Житомир. По дороге на эту свадьбу и произошла авария, унесшая жизнь Игоря Пелыха", - вспоминает сегодня товарищ Юрий Гусев.

Виновника ДТП разыскали и осудили. Олег Кириллов получил 9 лет тюрьмы и должен был выплатить моральное и материальное возмещение пострадавшим и родственникам погибших.

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Зрители были влюблены в юмор Пелыха. Его программа "Галопом по Европам" ломала стереотипы. Он умел разговорить каждого. Прощание с журналистом состоялось на улице Паньковской в ​​помещении канала ICTV, где последние годы работал Игорь. Провести его в последний путь пришли сотни людей. Среди них были родственники, друзья, коллеги и просто поклонники. Похоронили Пелыха 10 мая на Байковом кладбище в Киеве.

Юрий Гусев попросил всех, кто лично знал Игоря или просто помнит его неповторимую телевизионную творчество, сегодня вспомнить его молитвой или просто улыбкой.

Игорь Пелих родился 3 февраля 1974-го в Тернополе. 1997-го работал на радио "Столица". Позже - на телеканале "1+1". С 2000-го работал на ICTV администратором сайта канала. Впоследствии стал ведущим и продюсером. Вел программы "Галопом по Европам", "На свою голову" и "Лабиринт". Вместе с женой Александрой Лозинской воспитывал 3 детей: сына Ивана, дочерей Соломию и Устю.