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среда, 05 января 2022 17:02

Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий

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Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий
Родители и родственники 2-летнего Давида в его смерти обвиняют врачей. Фото: скриншот с видео

2-летний Давид, умерший в реанимации Запорожской областной клинической детской больницы, попал в медучреждение 24 декабря с диагнозом обструктивный бронхит. Мальчик был активен и шел на поправку.

Через шесть дней состояние ребенка резко ухудшилось якобы из-за капельниц, рассказала его мать в эфире телеканала Z.

"Когда препарат прокапали, в час - два дня ребенок проснулся с дикими болями. Уже в пять часов ему было плохо", - сказала женщина в программе "На часі".

Родные мальчика считают, что ненадлежащее исполнение обязанностей медиками привело к смерти ребенка.

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По словам тети умершего, которая в тот день также находилась в больнице, врача они ждали около 30 мин. Тогда Давида доставили в реанимацию и через несколько часов он умер.

"Неоказание первой помощи и халатное отношение. Когда мы просили о помощи, все матери слышали, как я выбегала. В то же время никого из врачей не было рядом. Я выбегала неоднократно, все слышали, что я кричала, чтобы быстро позвали врача", - рассказала женщина.

Причину смерти ребенка в больнице пока не комментируют. Продолжается экспертиза.

Вечером 30 декабря на линию 102 из приемного отделения областной детской больницы Запорожья позвонила по телефону женщина и сообщила, что ее 2-летний сын умер. Мать обвинила в этом врачей. Врачи говорят, что у ребенка были сердечно-сосудистые заболевания, и в течение года мальчик 10 раз проходил курс лечения.

В тот день родственники умершего мальчика ворвались в реанимацию и избили медработников, дежурного врача. На врача-кардиолога и лифтера напали 31 декабря. Работа реанимации из-за нападения была парализована на 12 ч. В отделении на тот момент находились еще четверо больных детей.

Полиция открыла уголовное производство по поводу возможного невыполнения медицинским работником профессиональных обязанностей, что повлекло за собой тяжелые последствия для больного. Отреагировали в полиции и на заявление медиков и открыли дело по статье "Хулиганство" и "Угроза убийством".

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Дата
05
января

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