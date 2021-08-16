Избиение Александра Кужельного возле ОП: двум нападающим объявили подозрение

Также сотрудники полиции устанавливают роль других участников в содеянном правонарушении. Фото: Буквы

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении двум лицам, которые избили фотокорреспондента Александра Кужельного после вчерашней акции под стенами Офиса Президента, сообщили УНН в столичной полиции.

14 августа во время митинга на улице Банковой в Киеве неизвестные избили представителя СМИ, указали в полиции. Нарушители сначала унижали, а затем нанесли телесные повреждения фотокорреспонденту, добавили правоохранители.

"Нападавшими оказались львовяне, 2001 и 2004 годов рождения, которые были участниками акции. В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления", - указали в полиции.

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Полицейские обратились в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения. За содеянное фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Также сотрудники полиции устанавливают роль других участников в содеянном правонарушении.

В Киеве на акции у Офиса президента на Банковой в субботу, 14 августа, группа мужчин избила журналиста сайта Буквы Александра Кужельного.