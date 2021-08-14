Протесты у ОП: группа мужчин жестоко избила журналиста. Видео

Злоумышленники опубликовали в сети видео избиения работника СМИ. Фото: Буквы

В Киеве на акции у Офиса президента на Банковой в субботу, 14 августа, избили журналиста сайта Буквы Александра Кужельного. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В Печерское управление полиции с заявлением о правонарушении обратился журналист. Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия", - говорится в сообщении.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Нападавшие снимали все, что происходит, и впоследствии опубликовали видеозапись нападения.

14 августа "Национальный корпус" устроил митинг под Офисом президента. Требует отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве и возобновления подачи воды в Крым. У Офиса президента начались столкновения с полицией. Начались после того, как активистам запретили проносить шины под здание Офиса президента. В правоохранителей полетела брусчатка, силовики применили слезоточивый газ.