Иномарка на скорости влетела в маршрутку

Иномарка врезалась в маршрутку с пассажирами. Фото: скриншот с видео

В Киеве Mitsubishi на скорости врезался в маршрутку. В иномарке полностью раздробило капот, но, по предварительной информации, пострадавших нет.

Авария произошла около 10:00 на улице Академика Заболотного возле остановки общественного транспорта.

Вероятно, водители легкового автомобиля не придерживался безопасной дистанции и не пропустил автобус, который выезжал из кармана для посадки пассажиров на остановке. Однако, есть вероятность, что маршрутчик не показал, что он начинает движение влево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве Tesla "смела" столб - фото

Сейчас всеми подробностями ДТП занимается полиция.

В Киевской области на 34-м км автодороги Киев - Одесса произошла смертельная авария из-за лопнувшего колеса. Авто Volkswagen отбросило на отбойник, а от удара водитель вылетел через пассажирское окно на обочину. Мужчина погиб до приезда медиков.