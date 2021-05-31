Водителя выбросило через пассажирское окно после столкновения с отбойником

Водитель скончался до приезда медиков. Фото: Патрульная полиция Белой Церкви

Утром 31 мая в Киевской области на 34-м км автодороги Киев - Одесса произошла смертельная авария. Сообщение о ней поступило от очевидца.

Об этом информирует патрульная полиция Белой Церкви.

Прибыв на место ДТП на дороге обнаружили поврежденный Volkswagen, а в кювете - тело мужчины.

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"По предварительной информации, в автомобиле лопнуло переднее правое колесо. В результате авто отбросило на отбойник, а от удара водитель вылетел через пассажирское окно на обочину. Мужчина погиб до приезда медиков", - говорится в сообщении.

Патрульные призвали проверять техническое состояние своего транспортного средства перед поездкой.

В Киеве в ночь на 26 мая столкнулись несколько автомобилей. Есть пострадавшие. Авария произошла на перекрестке просп. Оболонский и Степана Бандеры, возле станции метро Почайна.