В Киеве Tesla "смела" столб - фото

В Киеве на Столичном шоссе электромобиль Tesla врезался в столб. Авария произошла 2 июня.

Об этом Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

Отмечается, что у машины при перестроении в другую полосу движения лопнуло заднее колесо. В результате автомобиль понесло и он врезался в столб.

Пострадавших в ДТП нет, но водитель находился в шоковом состоянии.

На месте работали "скорая" и правоохранители, которые устанавливают обстоятельства ДТП.

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В Киевской области на 34-м км автодороги Киев - Одесса произошла смертельная авария из-за лопнувшего колеса. Авто Volkswagen отбросило на отбойник, а от удара водитель вылетел через пассажирское окно на обочину. Мужчина погиб до приезда медиков.