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четверг, 24 июня 2021 23:25

Хулиганы попали камнем в глаз машинисту электровоза

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Хулиганы попали камнем в глаз машинисту электровоза
Электровоз забросали камнями. Фото: Укрзалізниця

В Запорожье хулиганы забросали камнями электровоз. Машинист получил серьезные травмы.

"Группа неизвестных лиц неподалеку от путей развлекалась метанием камней в подвижной состав. Один из камней через открытое боковое окно попал в кабину локомотива и попал машинисту в глаз. Травмированный железнодорожник завершил рейс, однако из-за дежурного по станции Запорожье-2 вызвал полицию и скорую", - сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Пострадавшего госпитализировали. У него тяжелая контузия левого глаза с частичной потерей зрения.

Инцидент произошел на днях на перегоне им. Анатолия Алимова - Запорожье-2.

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Расследование инцидента ведут правоохранители.

В Харькове группа подростков громила машины - отламывали дворники и бросали камни в машины. Так подростки развлекались.

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