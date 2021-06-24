Хулиганы попали камнем в глаз машинисту электровоза

Электровоз забросали камнями. Фото: Укрзалізниця

В Запорожье хулиганы забросали камнями электровоз. Машинист получил серьезные травмы.

"Группа неизвестных лиц неподалеку от путей развлекалась метанием камней в подвижной состав. Один из камней через открытое боковое окно попал в кабину локомотива и попал машинисту в глаз. Травмированный железнодорожник завершил рейс, однако из-за дежурного по станции Запорожье-2 вызвал полицию и скорую", - сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Пострадавшего госпитализировали. У него тяжелая контузия левого глаза с частичной потерей зрения.

Инцидент произошел на днях на перегоне им. Анатолия Алимова - Запорожье-2.

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Расследование инцидента ведут правоохранители.

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