Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд

Хулиганы стреляли в кабину машиниста

В городе Погребище Винницкой области двое парней ради развлечения перекрыли автомобилем железнодорожный переезд и стреляли по кабине машиниста поезда. Один из хулиганов снимал всё на видео и выложил снятое в Инстаграм. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Задержанные находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Злоумышленники автомобилем перегородили железнодорожный переезд в момент движения грузового поезда, который успел приостановиться. Один из злоумышленников бегал по пути, а другой стрелял из пистолета в направлении кабины машиниста. Дежурная по железнодорожному переезду просила их прекратить такие действия, однако хулиганов это не остановило ", — говорится в сообщении.

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Когда полицейские приехали на место преступления, они задержали парней. Одному из них 25 лет, другому 28. Младший ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В автомобиле полицейские нашли пистолет, похожий на газовый. Его отправят на экспертизу. Автомобиль изъяли на арестплощадку.

В полиции открыли уголовное производство за хулиганство. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Херсоне полиция задержала злоумышленника, который ранил 17-летнего парня. Пуля попала в шею подростку. Он вместе с товарищем выносил мусор на улице, когда вдруг почувствовал боль в шее.