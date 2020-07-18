Возле многоэтажки подстрелили 17-летнего парня

В Херсоне полиция задержала злоумышленника, который ранил 17-летнего парня. Пуля попала в шею подростку.

Вместе с товарищем выносил мусор на улице, когда вдруг почувствовал боль в шее, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Полицейские опросили возможных свидетелей происшествия, провели подворовые обходы. Также они вычислили траекторию полета пули, на которой на вентиляционной металлической трубе обнаружили входные пулевые отверстия, что предположительно, образовались от пристрелки пневматического оружия. Кроме этого, на земле нашли пневматическую пулю, идентичную той, что удалили с шеи потерпевшего. Полицейские установили личности жителей, проживающих в многоэтажке, окна и балконы, которые выходят в зону обстрела, а также узнали, что один из жителей приобрел оптический прицел для пистолета", - рассказал начальник управления уголовного розыска областной полиции Денис Каримов.

Автор: hr.npu.gov.ua В Херсоне 66-летний мужчина пристреливал пневматический пистолет во дворе многоэтажки и попал в шею 17-летнему парню

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный мужчина из охотничьего ружья расстрелял 16-летнего спортсмена

Подозреваемым оказался 66-летний херсонец, который имел пневматический пистолет "Флобер". Мужчина утверждает, что в парня попал случайно, когда стрелял из пистолета вечером того дня. А на самом деле целился якобы в вентиляционную трубу на крыше дома.

Против стрелка открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Пневматическое оружие, прицел и пули к нему изъяли для дальнейшей экспертизы.

Возле гаражей по улице Семафорная в Днепре произошла стрельба. 17-летний парень с ранением глаза оказался в больнице. 51-летнего стрелка задержали.