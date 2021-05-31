Хотели популярности в Instagram: две девушки помочились на скамейку

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В Киеве на Пейзажной аллее девушки ради популярности в Instagram помочились на лавочке.

Это все происходило днем и на глазах у прохожих, пишет Telegram-канал "Украина новости". На видео заметно, как девушки сидят на скамейках и справляют там нужду.

"Когда хочется популярности, но ты больше ничего не умеешь как быть быдлом", - подписали видео в Telegram-канале.

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При этом одна из девушек считает свою идею уникальной и обвинила другую в плагиате.

Однако уже после огласки девушка удалила или переименовала свою страницу в Instagram.

Неизвестный справил нужду в один из фонтанов, расположенных на центральной площади Киева. Позорный поступок попал на видео.