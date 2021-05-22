Парень помочился в фонтан на майдане Независимости

Имя и возраст "героя" пока неизвестны / Скриншот с видео

Неизвестный справил нужду в один из фонтанов, расположенных на центральной площади Киева.

Позорный поступок попал на видео. Его обнародовал Telegram-канал "Киев оперативный".

"Похоже, что среди молодежи в Киеве происходит какой-то челлендж на самый дебильный поступок. Ну, как это можно объяснить?" - возмущается автор сообщения.

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Столичные фонтаны заработали в минувшую субботу, 15 мая. Сезон продлится до 30 сентября. Каждый понедельник в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.