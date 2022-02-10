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четверг, 10 февраля 2022 23:37

Хотел секса, избил и задушил: несовершеннолетний убийца 14-летней получил приговор

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Хотел секса, избил и задушил: несовершеннолетний убийца 14-летней получил приговор
17-летний Кирилл Оленич из Одессы получил 15 лет тюрьмы за жестокое убийство школьницы 14-летней Дарьи Дробот осенью 2019 года. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе 15 лет тюрьмы получил 17-летний Кирилл Оленич, пытавшийся изнасиловать, избил и задушил школьницу 14-летнюю Дарью Дробот.

Такое решение вынес Суворовский райсуд города 8 февраля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что в суде представитель обвинения доказал, что в ноябре 2019 года злоумышленник вместе с потерпевшей в компании других подростков находились на территории Лиманского района Одесской области.

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"Подросток и потерпевшая отошли от общего места отдыха и остались наедине. Подросток был пьян. Начал бить и душить девочку, а затем забрал ее телефон и скрылся", - рассказали в прокуратуре.

Получив ряд смертельных телесных повреждений, девушка скончалась на месте.

Дарья Дробот из поселка Котовского в Одессе не вернулась домой после прогулки с друзьями 2 ноября 2019 года. Ее тело нашли на следующий день в лесу, где отдыхала компания. В преступлении заподозрили знакомого, на то время 15-летнего Кирилла Оленича. Он пытался изнасиловать, избил и задушил Дарью, по версии следствия.

В компании, с которой девочка пошла гулять в день исчезновения, было около 30 подростков. Они в тот день курили и употребляли алкоголь. Мать Дарьи не отпускала ее, из-за чего поругалась с дочерью, а та ушла из дома.

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