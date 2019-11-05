Убийство Дарьи Дробот: назвали имя подозреваемого

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15-летнего подозреваемого в убийстве 14-летней Дарьи Дробот из Одессы зовут Кирилл. Имеет прозвище "Кифа".

Парень активно употребляет наркотики, рассказали корреспонденту Gazeta.ua знакомые парня.

Что касается Дарьи - она ​​из благополучной семьи. Мать - владелица салона красоты, в котором сама работает парикмахером. Девушка ухоженная, в плохих компаниях никогда ее не замечали, говорит Ирина Ткаченко, директор школы №71, где училась девушка.

"Девочка хорошая. По характеру - лидер. Училась у нас с первого класса, имела хорошие оценки", - рассказала Ткаченко.

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С классом, где училась Дарья, работает психолог.

В компании, с которой девушка пошла гулять в день исчезновения, было около тридцати подростков. Они в тот день курили и употребляли алкоголь. Мать Дарьи не отпускала ее, из-за чего поссорилась с дочерью и та ушла из дома.

Подозреваемому уже объявили о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

14-летняя Дарья Дробот из поселка Котовского в Одессе днем 2 ноября пошла с друзьями гулять и не вернулась. Вечером о ее исчезновении в полицию сообщила мать. На следующее утро девушку нашли убитой в лесополосе в Лиманском районе. Была без нижней части одежды. Полицейские выяснили, что девушку пытался изнасиловать, а затем с особой жестокостью избил и задушил ранее судимый за грабеж 15-летний парень.