 
Ексклюзивы
1/5
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 1080
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 1881
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
14 Просмотров: 3888
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1260
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 720
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 3726
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 711
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6606
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1494
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 819
Фото
Все фото
3
4
5
6
4
Убийство Дарьи Дробот: назвали имя подозреваемого
Убийство Дарьи Дробот: назвали имя подозреваемого
Под Киевом жестоко избили мужчину. Подозревают нацгвардейца
Под Киевом жестоко избили мужчину. Подозревают нацгвардейца
В Киеве нашли мертвого мужчину без обуви
В Киеве нашли мертвого мужчину без обуви
Автомобиль и пассажиров разорвало на куски - жуткая авария в Киеве
Автомобиль и пассажиров разорвало на куски - жуткая авария в Киеве
В центре Киева подожгли автомобиль
В центре Киева подожгли автомобиль
Видео
Все видео
На Полтавщине горит свалка отходов
На Полтавщине горит свалка отходов
36-летний мужчина "заказал" своего работодателя
36-летний мужчина "заказал" своего работодателя
Показали момент смертельного столкновения на Кольцевой дороге в Киеве
Показали момент смертельного столкновения на Кольцевой дороге в Киеве
В Киеве электричка насмерть сбила женщину
В Киеве электричка насмерть сбила женщину
В столице произошла смертельная авария
В столице произошла смертельная авария
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 720
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 630
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3348
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1962
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 477
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 12:45

Убийство Дарьи Дробот: назвали имя подозреваемого
3

  Комментировать

15-летнего Кирилла из Одессы задержали по подозрению в убийстве в год младшей Дарьи Дробот. Пытался изнасиловать ее, а затем избил и задушил
Фото: od.npu.gov.ua
15-летнего Кирилла из Одессы задержали по подозрению в убийстве в год младшей Дарьи Дробот. Пытался изнасиловать ее, а затем избил и задушил
15-летнего Кирилла из Одессы задержали по подозрению в убийстве в год младшей Дарьи Дробот. Пытался изнасиловать ее, а затем избил и задушил

15-летнего подозреваемого в убийстве 14-летней Дарьи Дробот из Одессы зовут Кирилл. Имеет прозвище "Кифа".

Парень активно употребляет наркотики, рассказали корреспонденту Gazeta.ua знакомые парня.

Что касается Дарьи - она ​​из благополучной семьи. Мать - владелица салона красоты, в котором сама работает парикмахером. Девушка ухоженная, в плохих компаниях никогда ее не замечали, говорит Ирина Ткаченко, директор школы №71, где училась девушка.

"Девочка хорошая. По характеру - лидер. Училась у нас с первого класса, имела хорошие оценки", - рассказала Ткаченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот

С классом, где училась Дарья, работает психолог.

В компании, с которой девушка пошла гулять в день исчезновения, было около тридцати подростков. Они в тот день курили и употребляли алкоголь. Мать Дарьи не отпускала ее, из-за чего поссорилась с дочерью и та ушла из дома.

Подозреваемому уже объявили о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

14-летняя Дарья Дробот из поселка Котовского в Одессе днем 2 ноября пошла с друзьями гулять и не вернулась. Вечером о ее исчезновении в полицию сообщила мать. На следующее утро девушку нашли убитой в лесополосе в Лиманском районе. Была без нижней части одежды. Полицейские выяснили, что девушку пытался изнасиловать, а затем с особой жестокостью избил и задушил ранее судимый за грабеж 15-летний парень.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство Дарьи Дробот: назвали имя подозреваемого». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Украинцы договорились с поляками о совместном войске

Блохин сыграл последний выдающийся матч за "Динамо"

Мужчина облил себя бензином на Крещатике

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 22347
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 17775
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 1 Просмотров: 14841
31-летняя женщина повесилась на детской площадке
31-летняя женщина повесилась на детской площадке Просмотров: 13725
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 11394
Происшествия
Отец убил 6-месячного сына
Отец убил 6-месячного сына
 Просмотров: 162
Убийцу-грибника выслеживали 3 недели
Убийцу-грибника выслеживали 3 недели Просмотров: 360
С ожогами в больницу попал охранник горящего ресторана
С ожогами в больницу попал охранник горящего ресторана Просмотров: 81
В Киеве трое девушек прыгнули из окна больницы
В Киеве трое девушек прыгнули из окна больницы Просмотров: 747
Авто на российских номерах повлекло смертельное ДТП
Авто на российских номерах повлекло смертельное ДТП Просмотров: 909
Больше всего комментируют
14
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
2
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
Голосов: 687
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua