Хотел изнасиловать, избил и задушил: рассказали, как умерла 14-летняя Дарья Дробот

В Одесской области в лесополосе нашли убитой пропавшую 14-летнюю Дарью Дробот. Фото - od.npu.gov.ua

Стали известны подробности гибели 14-летней Дарьи Дробот из поселка Котовского в Одессе.

Девушку пытался изнасиловать, а затем с особой жестокостью избил и задушил ранее судимый за грабеж 15-летний парень. Об этом рассказал начальник областной полиции Олег Бех.

"Искалеченное тело девочки нашли без одежды. При вскрытии установлено, что причиной смерти стала механическая асфиксия - удушение. Также у нее множественные ссадины на голове, сломана подъязычная кость. Были сломаны ребра - в ее легких нашли большое количество крови", - отметил Бех.

По его словам, также на месте была найдена окровавленная ветвь. В соцсетях распространяется информация, что ею девушке проткнули горло. Однако без заключения экспертов эту информацию пока невозможно подтвердить.

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Убийцу девочки вскоре нашли возле дома его знакомых. Юноша был задержан в состоянии наркотического опьянения и в течение 3-4 часов не мог общаться с правоохранителями. На одежде и обуви задержанного были застиранные следы крови. Когда пришел в себя - признался в совершенном убийстве.

"Рассказал, что во время прогулки попытался вступить с девочкой в ​​интимную связь. После ее отказа он начал бить ее по лицу, а когда жертва упала - добил ее ногами. После этого он еще раз попытался изнасиловать ее, но это у него не получилось. Тогда он задушил девушку, которая уже не подавала признаков жизни", - добавил Бех.

После убийства парень забрал телефон знакомой. Его друзья рассказали полиции, что он пришел к ним с окровавленным смартфоном и сказал что подрался с неизвестными. А телефон нашел на улице. Он предложил отмыть телефон и продать, чтобы заработать на наркотики. Компания так и сделала - сдала устройство в ломбард и купила вещества (по словам задержанного - "соли"), под действием которых юноши и задержали.

О задержанном известно, что летом он дважды привлекался за грабеж. За один из эпизодов его успели приговорить к условному сроку. Парень из неблагополучной семьи, состоял на учете в полиции. Был записан в профтехучилище, но занятия практически не посещал.

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Убитая девочка, наоборот, имела положительные характеристики. Хорошо училась, никогда не убегала из дома. В день убийства мама отговаривала ее от прогулки с компанией. Но девочка поссорилась с ней и все же пошла к знакомым.

В ближайшее время задержанному объявят подозрение, после чего суд изберет ему меру пресечения.

Уголовная ответственность за особо тяжкие преступления наступает с 14 лет. Поэтому 15-летнему подозреваемому грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы.

14-летняя Дарья Дробот днем ​​2 ноября пошла с друзьями гулять и не вернулась. Вечером о ее исчезновении в полицию сообщила мать. На следующее утро девушку нашли убитой в лесополосе в Лиманском районе Одесской области.