Хотел отомстить бывшей: стало известно, кто погиб в Боярке

34-летний мужчина пытался взорвать свою бывшую. К месту не дошел 10 метров Фото: facebook.com/pol.kyivregion

После ряда экспертиз, просмотра видео с камер наблюдения и опроса свидетелей, полиция выяснила, при каких обстоятельствах в Боярке произошел мощный взрыв.

Еще до рассвета в Боярку на такси приехал 34-летний мужчина, который в столицу переехал из Крыма сразу после аннексии, пишет tsn.ua. С собой он привез красную канистру, в которой была взрывчатка. Он намеревался убить свою бывшую возлюбленную, которой несколько месяцев назад купил машину за $40 тыc. І на бизнес дал еще 30 тыс.

Когда пара разошлась, мужчина требовал вернуть деньги. А не получив их - самостоятельно смешал ингредиенты для взрывчатки и поехал к бывшей.

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К месту будущего преступления он не дошел десять метров. Почему канистра рванула в руках, следователи еще выясняют, но уже в полиции могут сказать, что сила взрыва была такой же, как разрыв мины 120 калибра.

"Произошел взрыв до 5 килограммов тротила, нам удалось собрать, как сказал эксперт, фрагнменты человеческого тела. Взрыв был настолько мощный, что фрагментов очень мало", - отметил начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Взрыв в Боярке случился на ул. Королюка ночью 16 марта. На месте образовалась большая воронка, когда біфыыыыы повреждены автомобили рядом с местом взрыва. Больше всего пострадала дом 90-летней Марии Терлицкой. Взорвалось прямо у ее забора. Взрывной волной выбило стекла, сорвало крышу, разбило часть стены. Куски тела погибшего человека разбросало по меньшей мере на 300 м.