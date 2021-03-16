Из местных все живые: что рассказала пострадавшая от взрыва в Боярке

В Боярке под Киевом произошел мощный взрыв. Погиб 1 человек. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Жители ул. Королюка в Боярке Киевской области приходят в себя после мощного взрыва. У них под окнами разорвало человека. Все местные живы. Тот, кто погиб - приезжий, предполагают.

Останки погибшего разбросало вокруг. Часть из них люди собирали самостоятельно, рассказала Gazeta.ua Елена Максименко.

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"Как рвануло - застыла от страха. Не знала, в доме или где. Сразу к двери бросилась - она не открывается, перекосилась от взрыва. Когда рассвело - увидели, чего наделал нам возле домов. Самое жуткое, что куски человеческих останков разлетелись, за день все не собрали. На деревьях пооставались. Соседка сама с крыши дома снимала. Наши мужчины подозревают, что кто-то кому-то шел пакостить с той взрывчаткой. Время такое, что все спят. Но не дошел", - рассказала женщина.

Что именно сдетонировало - устанавливают эксперты.

Рванул в Боярке на ул. Королюка 16 марта около 4:00. Больше всего пострадала дом 90-летней Марии Терлицкой. Взорвалось прямо у ее забора. Взрывной волной выбило стекла, сорвало крышу, разбило часть стены. Куски тела погибшего человека разбросало по меньшей мере на 300 м. Местные предполагают, что этот человек и нес взрывчатку. Был сильный запах пороха.