 
Ексклюзивы
1/5
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 891
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 2286
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 657
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3510
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 162
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2682
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1152
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 540
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2907
Фото
Все фото
5
17
4
5
6
Взрыв в Боярке: что рассказал очевидец
Взрыв в Боярке: что рассказал очевидец
Под Шевченковским судом собрались митингующие. Что происходит
Под Шевченковским судом собрались митингующие. Что происходит
Тело было в мешке: возле подвала нашли мертвой женщину
Тело было в мешке: возле подвала нашли мертвой женщину
Оперативника СБУ задержали за похищение человека и вымогательство в интересах русских
Оперативника СБУ задержали за похищение человека и вымогательство в интересах русских
Схватили преступников, которые финансировали террористов
Схватили преступников, которые финансировали террористов
Видео
Все видео
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Хакеры запустили фотожабы с компроматом и пытались украсть деньги
Хакеры запустили фотожабы с компроматом и пытались украсть деньги
Охранник супермаркета разбил покупателю голову, потому что он не заплатил за торт
Охранник супермаркета разбил покупателю голову, потому что он не заплатил за торт
На Подоле из канализационного люка "забил источник"
На Подоле из канализационного люка "забил источник"
Водитель-убийца смел крошечную Skoda на светофоре - смертельная авария попала на видео
Водитель-убийца смел крошечную Skoda на светофоре - смертельная авария попала на видео
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 855
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2772
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 405
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 марта 2021
Просмотров: 18
Сьогодні Кака не відмовив би
Січень 2009-го. Читаю спортивні новини, а в очах сльози. Неймовірно: Кака – володар "Золотого м'яча-2007", улюб­лений гравець в улюбленому ...
вторник, 16 марта 2021 17:21

Взрыв в Боярке: что рассказал очевидец
5

  Комментировать

В Боярке Киевской области взрыв произошел около 4:00. В результате повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка.

"Я живу на 9 этаже. В ту ночь сидел за компьютером у окна. Я посмотрел в окно и увидел, как в темноте появился огненный шар, который увеличивался в размерах. Через 10 секунд я услышал как грянул взрыв", - рассказал Gazeta.ua житель Боярки Виталий Крипак.

Утром мужчина пошел на место, чтобы посмотреть, что случилось. На месте работала полиция. Место трагедии огородили лентой.

В Боярке Киевской области взрыв произошел около 4:00
Фото: facebook.com/pol.kyivregion
В результате повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов
Образовалась воронка
Вероятно, погиб человек
Вероятно, погиб человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Человеческие останки разбросало на десятки метров: что могло взорваться в Боярке

"Когда подошел, люди сказали, что кто-то погиб. Остатки разбросало по дворам", -рассказал Виталий.

В полиции о гибели человека пока не говорят.

"Все что было на месте происшествия пока отправили на экспертизу. Говорим, предположительно, погиб человек", - сообщила пресс-секретарь полиции области Снежана Середюк.

После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию события.

Взрыв в Боярке случился на ул. Королюка ночью 16 марта. На месте образовалась большая воронка, повреждены автомобили рядом с местом взрыва. Предварительно сообщалось, что обошлось без пострадавших.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрыв в Боярке: что рассказал очевидец». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
марта

В тюрьме умер бывший начальник генштаба

Испытали первый беспроводной телефон

Презентовали автомобиль на солнечных батареях

Диктатор применил газовую атаку против собственного населения

Письменник спас уникальный собор от уничтожения

Журналист провел 7 лет в плену исламистов

Пилот посадил вертолет и пригрозил открыть огонь по своим

Самое читаемое
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 12582
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
 1 Просмотров: 12582
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
 Просмотров: 11610
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом 1 Просмотров: 10701
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером 1 Просмотров: 10449
Происшествия
Под Шевченковским судом собрались митингующие. Что происходит
Под Шевченковским судом собрались митингующие. Что происходит
17
 Просмотров: 243
Тело было в мешке: возле подвала нашли мертвой женщину
Тело было в мешке: возле подвала нашли мертвой женщину
4
 Просмотров: 1035
Человеческие останки разбросало на десятки метров: что могло взорваться в Боярке
Человеческие останки разбросало на десятки метров: что могло взорваться в Боярке Просмотров: 2286
"Роман" 8-летней украинки с блогером: дедом девочки оказался чиновник ВР
"Роман" 8-летней украинки с блогером: дедом девочки оказался чиновник ВР Просмотров: 954
Оперативника СБУ задержали за похищение человека и вымогательство в интересах русских
Оперативника СБУ задержали за похищение человека и вымогательство в интересах русских
5
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
31
Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
10
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
2
Университет призвал не использовать слова "мама" и "папа"
1
Порвать с Коломойским и еще несколько пунктов - Washington Post озвучила ожидания США от Зеленского
1
3 закрытых телеканала координировали из Кремля - нардеп
Голосов: 60
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть