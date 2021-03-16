Взрыв в Боярке: что рассказал очевидец

В Боярке Киевской области взрыв произошел около 4:00. В результате повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка.

"Я живу на 9 этаже. В ту ночь сидел за компьютером у окна. Я посмотрел в окно и увидел, как в темноте появился огненный шар, который увеличивался в размерах. Через 10 секунд я услышал как грянул взрыв", - рассказал Gazeta.ua житель Боярки Виталий Крипак.

Утром мужчина пошел на место, чтобы посмотреть, что случилось. На месте работала полиция. Место трагедии огородили лентой.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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"Когда подошел, люди сказали, что кто-то погиб. Остатки разбросало по дворам", -рассказал Виталий.

В полиции о гибели человека пока не говорят.

"Все что было на месте происшествия пока отправили на экспертизу. Говорим, предположительно, погиб человек", - сообщила пресс-секретарь полиции области Снежана Середюк.

После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию события.

Взрыв в Боярке случился на ул. Королюка ночью 16 марта. На месте образовалась большая воронка, повреждены автомобили рядом с местом взрыва. Предварительно сообщалось, что обошлось без пострадавших.