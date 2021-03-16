Под Киевом ночью прогремел взрыв

В городе Боярка под Киевом прогремел сильный взрыв в ночь на 16 марта. Инцидент произошел на ул. Королюка.

На месте образовалась большая воронка, повреждены автомобили рядом с местом взрыва. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, пишет dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua В Боярке под Киевом прогремел сильный взрыв. Повреждены автомобили, которые были рядом

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"Что взорвалось, пока неизвестно, но это не граната", - указывается в сообщении.

К месту взрыва отправились следственно-оперативная группа и эксперты.

В Деснянском районе Киева, на улице Радистов прогремел мощный взрыв. ЧП случилось рядом с гаражами. В результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна.