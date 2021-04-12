Ходила грязная и голодная: отец и мачеха ночью выгнали из дома 10-летнюю девочку

Девочка бродила по улицам, пока ее не забрал к себе домой один из родственников Фото: pixabay.com

В Полтаве в микрорайоне Сады-2 родители ночью выгнали на улицу 10-летнего ребенка.

Девочка бродила по улицам, пока ее не забрал к себе домой один из родственников, сообщил в соцсети председатель Шевченковского райсовета Сергей Хавренков.

"10-летнюю девочку отец и мачеха в полночь выгнали из дома, она была голодная, грязная и имела вшей. Ребенок попросил случайного прохожего позвонить другому родственнику, который забрал ее домой среди ночи", - написав Хавренков.

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По его словам, девочка, ее брат и сестра находятся на учете службы по делам детей Шевченковского райсовета. Девушки уже побывали в Центре социально-психологической реабилитации детей, также семья находилась под социальным сопровождением соцслужб.

"После завершения социального сопровождения в органы опеки сначала обратилась старшая сестра девочки, а впоследствии и брат по поводу физического насилия родителей к ним. Оба живут с родственником - именно с тем, которому просил позвонить ребенок. Девочка в больнице, ее осмотрели, оказывают медицинскую помощь, к отцу она возвращаться не хочет, поэтому будем устраивать ее в детдом", - рассказал Сергей Хавренков.

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