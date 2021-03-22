7-месячных сестер мать заперла в доме и исчезла

То, как дети плачут за закрытыми дверями, услышал мужчина, который сдал матери в аренду дом Фото: npu.gov.ua

На Херсонщине мать заперла в доме двух маленьких сестер и исчезла.

То, как дети плачут за закрытыми дверями, услышал мужчина, который сдал матери в аренду дом, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"ЧП произошло в одном из сел Олешковской территориальной общины. В полицию поступило сообщение, что из частного дома длительное время слышен детский плач, а дверь никто не открывает. Хозяин дома пояснил, что сдал дом в аренду женщине с двумя детьми. В тот день он пришел проверить жильцов, но на двери был замок, а изнутри слышен плач детей ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5-летний мальчик ночью бродил по мосту без взрослых

На телефонные звонки женщина не отвечала. Хозяин вернулся через 2 часа , но ситуация не изменилась. С закрытого дома слышался детский плач. Мужчина обратился в поселковый совет, полицию, о происшествии сообщили службу по делам детей. Владелец дома открыл дверь и в доме ювенальные полицейские обнаружили двух 7-месячных девочек. Дети были легко одеты, хотя дом не отапливается. Они были голодны и напуганы.

О матери девочек известно, что она переехала в поселок только два месяца назад. Женщина уже лишена родительских прав на пятерых детей и будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. После тщательного изучения ситуации в семье будет решаться вопрос о возможном лишении матери родительских прав и на двух младших детей.

В Бережанах Тернопольской области женщина бросила сыновей 12 месяцев и 2 лет на сожителя и бабушку, а сама сбежала. Дети были в холоде и голодные. Медики диагностировали у них переохлаждение и анемию, забрали в больницу.