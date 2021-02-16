Женщина на неделю бросила сыновей в холоде и голоде

Женщина бросила сыновей 1 и 2 лет на сожителя и бабушку, а сама сбежала. Голодных и замерзших детей забрали в больницу. Фото: Вестник

В Бережанах Тернопольской области женщина бросила сыновей 12 месяцев и 2 лет на сожителя и бабушку, а сама сбежала. Дети были в холоде и голодные. Медики диагностировали у них переохлаждение и анемию, забрали в больницу.

Горе-мать разыскали. Но ей все равно к судьбе сыновей, рассказал начальник отдела ювенальной превенции областной полиции Петр Тихович.

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"К полицейским на улице подошел мужчина и попросил помощи. По его словам, сожительница оставила на него и свою мать, которая выпивает, двух маленьких детей. А сама уже почти неделю не появляется дома. Вместе с работниками социальных служб полицейские наведались в дом, где проживали дети. Холодных и голодных детей изъяли и увезли в медицинское учреждение", - рассказал Тихович.

Матери мальчиков удалось дозвониться. Новостью об изъятии детей она не была поражена. Решается вопрос об отобрании мальчиков. И лишении матери родительских прав.

В селе Борки Чугуевского района Харьковской области 24-летняя женщина заперла в холодном доме сыновей 3 и 6 лет. Еду детям не оставила. Их нашел 52-летний сосед, когда матери дома не было уже сутки. Выяснилось, женщина с сожителем поехали в Мерефу.