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суббота, 22 мая 2021 10:35

Харьковчанка, которая назвала парад вышиванок "х**ней", записала извинение

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Харьковчанка, которая назвала парад вышиванок &quot;х**ней&quot;, записала извинение
26-летняя Евгения, которая обругала в Харькове парад вышиванок, попросила прощения. Фото: скриншот с видео

26-летняя Евгения, которая обругала в Харькове парад вышиванок, назвав его участников невежественными людьми и нацистами, попросила прощения.

Оказалось, что ее уже уволили с работы. Видео опубликовал местный Telegram канал "Труха Харьков"

"Звезда" дня вышиванок извинилась за резкие высказывания", - говорится в заметке под видео.

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Женщина жалеет о сказанном, и говорит, что уже поплатилась за свои действия.

"Я действительно очень резко высказалась, я искренне хочу попросить извинения по поводу этой ситуации. Потому что я поняла, сколько людей я обидела. Оставшись без работы и получив большое количество хейта, я вполне поплатилась за свои действия", - сказала жительница Харькова.

В Харькове 20 мая состоялся парад вышиванок, а по улицам города прошлись сотни людей в вышитых платьях и рубашках. Однако это мероприятие не понравилось некоторым жителям города. Свое отношение к массовому действию высказала в интервью харьковском блоггеру, который набил на лбу "Кернес живой", местная жительница. Она заявила, что "Слава Украине! Героям слава!" - это нацистские лозунги.

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