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вторник, 25 мая 2021 16:38

Говорил, что нужна помощь: мужчина насиловал у себя дома школьника

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На Днепропетровщине мужчина насиловал 15-летнего подростка.

Под предлогом необходимой ему помощи злоумышленник приглашал парня к себе домой, сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"Полицейские провели необходимые следственные действия и собрали доказательную базу, чтобы привлечь подозреваемого к уголовной ответственности. Им оказался 52-летний житель одного из поселков Днепропетровщины", - говорится в сообщении.

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Обидчику уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

52-летний житель Великомихайловки Покровского района Днепропетровской области открыл детский дом и насиловал несовершеннолетнюю воспитанницу. Он вместе с бывшей женой создал детский дом семейного типа. Летом 2019 года начал развращать одну из своих воспитанниц.

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Дата
25
мая

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