Владелец детского дома насиловал воспитанницу

Мужчине грозит 15 лет тюрьмы. Фото: pexels.com

52-летний житель Великомихайловки Покровского района Днепропетровской области открыл детский дом и насиловал несовершеннолетнюю воспитанницу.

Он вместе с бывшей женой создал детский дом семейного типа. Летом 2019 года начал развращать одну из своих воспитанниц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

13-летнюю девушку заставлял смотреть порнографию. Впоследствии начал насиловать ее

"Кроме этого, во время обыска дома подозреваемого правоохранительными органами обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья, который последний приобрел и хранил без разрешения", - отметили в полиции.

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Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

38-летний житель Тернополя третью неделю находится в следственном изоляторе Львовской исправительной колонии №19 по подозрению в изнасиловании своей 4-летней дочери.