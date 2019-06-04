Горит птицефабрика под Киевом

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На территории птицефабрики "Ясенсвит" в Василькове Киевской области загорелась крыша. Продолжается ликвидация пожара.

Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ДСНС.

"4 июня в 11:37 в оперативно-диспетчерскую службу Васильковского района поступило сообщение о возгорании на территории птицефабрики "Ясенсвит", - говорится в сообщении.

К месту вызова были направлены спасатели.

"Площадь пожара цеха на территории птицефабрики составляет 15 тыс. кв. м", - рассказали спасатели.

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К тушению пожара привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ДСНС.

В Андреевке Балаклейского района Харьковской области горело отделение переработки нефти. Пожар произошел на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти, сообщает пресс-служба ГСЧС области.