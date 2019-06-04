Горит птицефабрика под Киевом

На территории птицефабрики "Ясенсвит" в Василькове Киевской области загорелась крыша. Продолжается ликвидация пожара.
Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ДСНС.
"4 июня в 11:37 в оперативно-диспетчерскую службу Васильковского района поступило сообщение о возгорании на территории птицефабрики "Ясенсвит", - говорится в сообщении.
К месту вызова были направлены спасатели.
"Площадь пожара цеха на территории птицефабрики составляет 15 тыс. кв. м", - рассказали спасатели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На автозаправке произошел взрыв
К тушению пожара привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ДСНС.
В Андреевке Балаклейского района Харьковской области горело отделение переработки нефти.
Пожар произошел на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти, сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Комментарии