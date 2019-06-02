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воскресенье, 02 июня 2019 20:37

Загорелось отделение переработки нефти

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Загорелось отделение переработки нефти
На Харьковщине погасили отделения переработки нефти. Фото: ГСЧС

В Андреевке Балаклейского района Харьковской области горело отделение переработки нефти.

Пожар произошел на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Спасатели узнали о возгорании в воскресенье, 2 июня, в 11.10. Вследствии разгерметизации технологического оборудования вытек газовый конденсат и загорелся.

36 человек личного состава и 9 единиц техники привлекли для тушения.

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В 11.42 пожар был локализован на площади 50 м. кв. Открытого огня не было, проводилось охлаждение технологической установки. В 12.12 пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Около 5.30 под Киевом в селе Чайки произошел пожар на автомобильной заправке. К месту прибыли 3 пожарных автомобиля. На время работы спасателей правоохранители перекрыли движение по проезжей части.

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02
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