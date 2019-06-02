Загорелось отделение переработки нефти

В Андреевке Балаклейского района Харьковской области горело отделение переработки нефти.
Пожар произошел на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти, сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Спасатели узнали о возгорании в воскресенье, 2 июня, в 11.10. Вследствии разгерметизации технологического оборудования вытек газовый конденсат и загорелся.
36 человек личного состава и 9 единиц техники привлекли для тушения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горит "Кузница на Рыбальском"
В 11.42 пожар был локализован на площади 50 м. кв. Открытого огня не было, проводилось охлаждение технологической установки. В 12.12 пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Около 5.30 под Киевом в селе Чайки произошел пожар на автомобильной заправке. К месту прибыли 3 пожарных автомобиля. На время работы спасателей правоохранители перекрыли движение по проезжей части.
Комментарии