Гололедица на дорогах продержится до субботы

На дорогах завтра будет сохраняться желтый уровень опасности. Фото: "Украинская правда"

Гололедица в Украине продержится 12 декабря.

На дороге объявили желтый уровень опасности, сообщает ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области ночью 11 и днем ​​12 декабря на дорогах гололедица. Уровень опасности желтый. Днем в западных областях, кроме Закарпатья, центральных, восточных и в северных областях гололед. Уровень опасности также желтый", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Спасатели просят водителей быть осторожными.

В столице за прошедшие сутки поступило 503 сообщение о ДТП, 7 из которых с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли 2 человека, 6 травмированы.