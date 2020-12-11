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пятница, 11 декабря 2020 16:30

Гололедица на дорогах продержится до субботы

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Гололедица на дорогах продержится до субботы
На дорогах завтра будет сохраняться желтый уровень опасности. Фото: "Украинская правда"

Гололедица в Украине продержится 12 декабря.

На дороге объявили желтый уровень опасности, сообщает ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области ночью 11 и днем ​​12 декабря на дорогах гололедица. Уровень опасности желтый. Днем в западных областях, кроме Закарпатья, центральных, восточных и в северных областях гололед. Уровень опасности также желтый", - говорится в сообщении.

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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Спасатели просят водителей быть осторожными.

В столице за прошедшие сутки поступило 503 сообщение о ДТП, 7 из которых с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли 2 человека, 6 травмированы.

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Дата
11
декабря

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