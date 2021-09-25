Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 2268
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 1656
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 198
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 459
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 675
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3384
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1584
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 459
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 423
Фото
Все фото
6
8
10
12
6
Украинцы разбились в Венгрии
Украинцы разбились в Венгрии
От ручных гранат до станковых пулеметов: мужчина держал в гараже арсенал оружия
От ручных гранат до станковых пулеметов: мужчина держал в гараже арсенал оружия
Легковушка влетела в мусоровоз: фото и видео смертельного столкновения
Легковушка влетела в мусоровоз: фото и видео смертельного столкновения
На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото
На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото
Рецидивист напал на полицейского в его квартире и едва не убил
Рецидивист напал на полицейского в его квартире и едва не убил
Видео
Все видео
Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших
Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
Двух полицейских расстреляли во время патрулирования
Двух полицейских расстреляли во время патрулирования
Россия устроила провокацию во время украинских военных учений
Россия устроила провокацию во время украинских военных учений
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 2601
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 738
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2646
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1296
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 792
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 207
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
суббота, 25 сентября 2021 18:38

Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших

  Комментировать

В годовщину катастрофы Ан-26 под Чугуевом на Харьковщине курсанты национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба вспомнили погибших товарищей.

Автор: facebook.com/hnups
  25 сентября 2020 вблизи Чугуева на Харьковщине разбился Ан-26Ш. Погибли 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров
25 сентября 2020 вблизи Чугуева на Харьковщине разбился Ан-26Ш. Погибли 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров

Все - талантливые ребята, перспективные летчики, с невероятной жаждой к небу и любовью к авиации, написали на странице заведения в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото

"В этот день они не вернулись с полетов. Через год - воспоминания, цветы, траурные торжества, вместо долгожданного офицерского выпуска. Много фотографий, где память - наполовину черно-белая, наполовину цветная. Но в наших с вами силах сделать ее живой, а не забронзовелой. Вглядываясь в каждое лицо на фото, склоняем головы в память о военнослужащих, погибших, выполняя свой воинский долг. Мы помним каждого. Сегодня, завтра, всегда", - сказано в сообщении.

Также в память о погибших друзьях курсанты записали трогательное видео.

Ан-26Ш разбился под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября 2020 года. Борт не долетел до аэродрома километр.

В работе левого двигателя произошел сбой. Перед взлетно-посадочной полосой самолет наклонился, крылом зацепил землю и взорвался.

На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил только курсант Вячеслав Золочевский.

Следствие длилось почти восемь месяцев. Подозрения получили шесть военных. Это тогдашний командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, бывший начальник Университета воздушных сил Александр Туринский, командир воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов, заместитель командира воинской части Виктор Вовк, заместитель командира полка по летной подготовке Роман Куценко и руководитель полетов Александр Жук. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
сентября

Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"

Двух полицейских расстреляли во время патрулирования

26 курсантов и офицеров погибли в авиакатастрофе

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; разделась догола ради сексуальной фотосессии
Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
5
 Просмотров: 31592
&quot;Барселона&quot; осталась без тренера
"Барселона" осталась без тренера Просмотров: 8127
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 7281
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора Просмотров: 6453
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 4257
Происшествия
Украинцы разбились в Венгрии
Украинцы разбились в Венгрии
6
 Просмотров: 369
21-летний похитил бывшую и силой заставлял восстановить отношения
21-летний похитил бывшую и силой заставлял восстановить отношения Просмотров: 162
В Польше в ДТП погиб украинец
В Польше в ДТП погиб украинец Просмотров: 144
11-летняя школьница выпрыгнула с восьмого этажа и погибла
11-летняя школьница выпрыгнула с восьмого этажа и погибла Просмотров: 468
Авария с полицейскими под Одессой: одного не спасли
Авария с полицейскими под Одессой: одного не спасли Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
4
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
3
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
2
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2
Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах
Голосов: 526
Голосование Хотите, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок?
  • Да
  • Нет
Просмотреть