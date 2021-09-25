Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших

В годовщину катастрофы Ан-26 под Чугуевом на Харьковщине курсанты национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба вспомнили погибших товарищей.

Автор: facebook.com/hnups 25 сентября 2020 вблизи Чугуева на Харьковщине разбился Ан-26Ш. Погибли 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров

Все - талантливые ребята, перспективные летчики, с невероятной жаждой к небу и любовью к авиации, написали на странице заведения в Facebook.

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"В этот день они не вернулись с полетов. Через год - воспоминания, цветы, траурные торжества, вместо долгожданного офицерского выпуска. Много фотографий, где память - наполовину черно-белая, наполовину цветная. Но в наших с вами силах сделать ее живой, а не забронзовелой. Вглядываясь в каждое лицо на фото, склоняем головы в память о военнослужащих, погибших, выполняя свой воинский долг. Мы помним каждого. Сегодня, завтра, всегда", - сказано в сообщении.

Также в память о погибших друзьях курсанты записали трогательное видео.

Ан-26Ш разбился под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября 2020 года. Борт не долетел до аэродрома километр. В работе левого двигателя произошел сбой. Перед взлетно-посадочной полосой самолет наклонился, крылом зацепил землю и взорвался. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил только курсант Вячеслав Золочевский. Следствие длилось почти восемь месяцев. Подозрения получили шесть военных. Это тогдашний командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, бывший начальник Университета воздушных сил Александр Туринский, командир воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов, заместитель командира воинской части Виктор Вовк, заместитель командира полка по летной подготовке Роман Куценко и руководитель полетов Александр Жук. Им грозит до 15 лет тюрьмы.