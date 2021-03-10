Годовалый мальчик замерз насмерть в поисках маму

Мальчик замерз насмерть. Фото: pixabay.com

В Кировоградской области насмерть замерз 1-летний мальчик.

Ребенок вышел из дома искать свою 23-летнюю маму, которая пошла в гости к соседке, сообщили в сюжете ТСН.

Исчезновение ребенка обнаружила прабабушка.

Сначала ребенка искали родственники и соседи, а затем обратились в полицию. Тело мальчика обнаружил служебный пес. Оно было в камышах в 200 метрах от дома.

Малыш был одет в памперс, колготки и футболку. Умер от переохлаждения за несколько часов с 23:00 до 00:30, в тот день резко похолодало и выпал снег.

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Криков ребенка соседи не слышали.

Семью не сочли неблагонадежной, а мать с сыном время от времени приезжали в гости к бабушке.

Матери погибшего мальчика грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

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