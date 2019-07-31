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среда, 31 июля 2019 12:11

Год назад напали на Екатерину Гандзюк: что известно о деле

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Год назад напали на Екатерину Гандзюк: что известно о деле
Акции памяти Екатерины Гандзюк общественные активисты регулярно устраивают по всей Украине. В частности - собирают митинги под стенами Генпрокуратуры. Требуют назвать заказчиков нападения и привлечь их к ответственности. Фото - central-ua.tv

31 июля исполняется год со дня нападения на 33-летнюю Екатерину Гандзюк, активистку, советницу мэра Херсона.На нее возле дома вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела. Перенесла 14 операций. После трех месяцев в больнице умерла.

Подозреваемых в нападении задержали в конце августа. Это - Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Никита Грабчук и Сергей Торбин. Последний - организатор. Им уже вынесли приговоры. Торбин получил 6,5 лет, Грабчук 6 лет тюрьмы, Васянович и Вышинский - по 4, Горбунов - 3 года за решеткой. Через несколько месяцев назвали имена вероятных посредников - Алексей Левин, Игорь Павловский и заказчика - председатель Херсонского областного совета 49-летнего Владислава Мангера. Впоследствии всем смягчили подозрение.

А несколько дней назад Генпрокуратура Украины приостановила досудебное расследование в отношении подозреваемых Владислава Мангера и Алексея Левина в организации убийства Екатерины Гандзюк. Дело Павловского передали в суд.

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"Уже год. Исполнители получили смешные сроки. Заказчики и организаторы на свободе. Следствие приостановлено. Такое государство. Предыдущий президент обещал, что виновные будут наказаны. Нынешний - содействие в расследовании дела. Сколько нужно изменить президентов, генпрокуроров, руководителей СБУ, чтобы убийство моего ребенка наконец раскрыли?" - говорит отец Екатерины Виктор Гандзюк.

Екатерина Гандзюк протяжении жизни вела активную общественно-политическую деятельность, боролась против "русской весны", собирала деньги переселенцам и помогала развивать спорт на селе.

Она родилась 17 июня 1985 в городе Херсон. Окончила Херсонский государственный университет и Киевский национальный экономический университет. В 2016-м училась в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. С 2003-го была активисткой партии "Батькивщина" и возглавляла областную общественную организацию "Батькивщина молода". В 2004-м была активной участницей оранжевой революции. А через 2 года стала депутатом Херсонского облсовета. Была соучредителем Агентства гражданской журналистики "МОСТ" и сайта most.ks.ua. Сайт стал площадкой, который освещал проблемы местной политики. Впоследствии сконцентрировался на мониторинге государственных закупок.

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Друзья и коллеги Екатерины обещают, что не оставят дело об ее убийстве и будут далее требовать наказать виновных.

"Исполнители преступления получили мизерные приговоры якобы за очень ценные показания против заказчиков. Посредники на свободе. Заказчики не получили ничего. Но даже и этого результата не удалось бы достичь, если бы не огромное давление друзей Кати, журналистов и просто неравнодушных граждан. Без постоянного внимания общества за убийство Кати уже давно бы сидел стрелочник, а дело успешно похоронили бы в архивах. Как это бывает со всеми резонансными делами у нас в государстве. Нет, говорим мы. Мы не слезем, пока все причастные к преступлению против Кати не сядут. Мы не слезали целый год, не слезем еще один. А потом еще, если понадобится", - говорится в заметке сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк" в Facebook.

Екатерина Гандзюк была замужем за бизнесменом Сергеем Денисовым, детей у супругов не было. Родители женщины живут в Херсоне.

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Дата
31
июля

Год назад напали на Екатерину Гандзюк: что известно о деле

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