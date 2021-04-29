Гибель пропавшего туриста: что рассказали его друзья

Тело 40-летнего Алексея Кушнирука, который потерялся в горах еще в середине февраля, нашли 27 апреля возле ручья у подножия горы Магура-Жиде Фото: tsn.ua

Тело 40-летнего Алексея Кушнирука, который потерялся в горах еще в середине февраля, нашли 27 апреля возле ручья у подножия горы Жид Магура.

Друг детства погибшего, Алексей, понимал, что шансов найти его живым нет. Впрочем, мысль о том, что с момента исчезновения вторая прошло уже два месяца, а его так и не нашли - не оставляла. Он и еще семеро мужчин подготовились к операции, прочитали литературу и в эти выходные снова отправились на поиски с профессиональными спасателями. Среди них был и Сергей. Именно он в день исчезновения был в горах вместе с погибшим.

При каких именно обстоятельствах потерялся Алексей - для его друзей до сих пор загадка. Потому что Сергей постоянно путается в своих рассказах.

"Он не мог объяснить синяк фингал под глазом, какие-то были неточности", - рассказали знакомые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 дней неизвестности: в Карпатах разыскали пропавшую группу туристов

Сергей говорить с журналистами отказался, пишет tsn.ua. Там, где он катался с погибшим, были неопределенные трассы. Они не являются официальными. Это занятие фрирайдом. Мужчины спустились в условиях плохой видимости, а в тот день, кроме тумана, был еще и сильный снегопад. Сергея нашли на следующий день. Он сам вышел на связь. А от Алексея - ни одного сигнала. Даже по последним воспоминаниями старожилов горной поисково-спасательной службы таких длительных поисков не было.

Когда Алексей исчез - его, пока могли, искали по следам. Так спасатели поднялись на высоту почти 1,5 тыс. м. Скорее всего, он поднялся туда, там ступил на обледенелый участок и поскользнулся. Его тело нашли почти на 200 метров ниже.

По предварительной информации, у погибшего есть признаки черепно-мозговой травмы. Но окончательную причину смерти еще будут устанавливать. Сегодня его тело спустят с вершины. А потом перевезут в Киев. У Алексея остались мама и брат.

Двое туристов из Киева заблудились 13 февраля во время катания на лыжах на склоне горы Гемба - одной из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава, что на границе Свалявского и Межгорского районов Закарпатской области. Одного из них нашли на следующий день. Другого - нет. Таких длительных поисков одного человека на Закарпатье еще не было. К операции привлекли восемь горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины, в том числе второй специальный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины города Дрогобыч, лесников, волонтеров. Также территорию обследовали с воздуха с помощью вертолетов МИ-8 и SuperPuma специального авиационного отряда ГСЧС. Следов туриста не было найдено, остатков одежды или снаряжения тоже, следов жизнедеятельности или других зацепок, которые позволили установить, что продвигался по тому или иному маршруту, не было. Поэтому и было принято решение о прекращении поисков.