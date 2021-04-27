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вторник, 27 апреля 2021 20:26

Нашли тело туриста, пропавшего в горах в феврале
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На Закарпатье нашли тело туриста из Киева, заблудившегося в районе горы Гемба 13 февраля
Фото: zk.dsns.gov.ua
На Закарпатье нашли тело туриста из Киева, заблудившегося в районе горы Гемба 13 февраля
На Закарпатье нашли тело туриста из Киева, заблудившегося в районе горы Гемба 13 февраля
На Закарпатье нашли тело туриста из Киева, заблудившегося в районе горы Гемба 13 февраля
На Закарпатье нашли тело туриста из Киева, заблудившегося в районе горы Гемба 13 февраля

27 апреля в 16:00 горные спасатели нашли тело туриста-киевлянина, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье еще 13 февраля.

Тогда 40-летний мужчина вместе с товарищем вместе вышли в горы, чтобы покататься на лыжах. Но в условиях плохой видимости друзья заблудились. Пытаясь найти дорогу, они потеряли друг друга. Поисковые работы продолжались 21 день, до 5 марта. Впоследствии, когда сошел снег, спасатели возобновили поиски, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Сегодня погибший был найден в ущелье у ручья у подножия горы Магура-Жиде. После проведения правоохранителями первоочередных следственных действий тело мужчины будет транспортировано в с. Березники", - рассказали спасатели.

К поискам 27 апреля привлекались 10 спасателей и 2 единицы техники горных поисково-спасательных отделений Ужгорода и Мукачево.

Двое туристов из Киева заблудились 13 февраля во время катания на лыжах на склоне горы Гемба - одной из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава, что на границе Свалявского и Межгорского районов Закарпатской области. Одного из них нашли на следующий день. Другого - нет. Таких длительных поисков одного человека на Закарпатье еще не было. К операции привлекли восемь горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины, в том числе второй специальный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины города Дрогобыч, лесников, волонтеров. Также территорию обследовали с воздуха с помощью вертолетов МИ-8 и SuperPuma специального авиационного отряда ГСЧС. Следов туриста не было найдено, остатков одежды или снаряжения тоже, следов жизнедеятельности или других зацепок, которые позволили установить, что продвигался по тому или иному маршруту, не было. Поэтому и было принято решение о прекращении поисков.

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Дата
27
апреля

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