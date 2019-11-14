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четверг, 14 ноября 2019 20:44

Гибель Дениса Чаленко: родители готовы к эксгумации

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Гибель Дениса Чаленко: родители готовы к эксгумации
В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Фото - prk.city

Родители 14-летнего Дениса Чаленко, который погиб при таинственных обстоятельствах в Прилуках на Черниговщине, готовы к эксгумации тела сына. Они стремятся узнать, какой смертью он погиб.

Семья нашла в Германии экспертов, которые сделают экспертизу, и людей, которые это оплатят.

"Мы согласны, мы идем до конца. Есть эксперты из Германии. Уже полностью все договорено. Это стоит очень много денег. Они это все готовы покрыть и сделать эксгумацию", - говорит отец погибшего Виктор Чаленко, передает ТСН.

Несмотря на обещания, в полиции статью, по которой открыли производство о смерти, так и не переквалифицировали на убийство. Этого требуют родители.

Люди снова вышли на митинг в отделение полиции и требуют объективного расследования смерти подростка. Сегодня должны быть результаты экспертизы, но обнародование перенесли на завтра, 15 ноября.

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Последний раз в городе жгли шины еще при прежнем руководителе полиции. Его люди обвинили в необъективном расследовании - смерть подростка на железнодорожных путях тогда рассматривали исключительно как несчастный случай.

Родители Дениса Чаленко добились, как они говорят, "маленькой победы над правоохранительной системой". Шевченковский суд столицы обязал внести в единый реестр досудебных расследований заявление отца о совершении преступлений ряда должностных лиц - прокурора города Прилуки, его заместителя, бывшего руководителя полиции, следователя, судмедэксперта.

Виктор Чаленко из Прилук Черниговской продолжает расследовать загадочную гибель своего сына 14-летнего Дениса. Ищет свидетелей, которые что-то видели или знают. 13 ноября мужчину вызвали в полицию, чтобы поделился, что узнал. Там в свою очередь сообщили предварительные результаты экспертиз и новые версии. Одна из них - парень был пьян, упал и убился.

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