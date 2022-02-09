ГБР взялось за руководство части, где расстреляли нацгвардейцев

В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: hromadske.ua

Государственное бюро расследований даст правовую оценку действиям руководства воинской части в Днипре, где расстреляли нацгвардейцев.

В частности, речь идет о неуставных отношениях. Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Отдельно от расследования производства по расстрелу гвардейцев на Южном машиностроительном заводе в Днипре изучается вопрос о возможных фактах неуставных взаимоотношений между военнослужащими. И что делало руководство воинской части по их прекращению и надлежащему реагированию", - сказал Сухачев.

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Наряду с этим следователями ГБР изучается вопрос системных причин и условий проявлений преступности в Национальной гвардии.

Досудебное расследование будет завершено в кратчайшие сроки, о ходе и результатах которого будут постоянно информировать.

Кроме того, Алексей Сухачев рассказал, что следователями ГБР на сегодняшний день осуществляется досудебное расследование по 34 уголовным производствам, в которых проверятся информация о противоправных действиях со стороны командиров Нацгвардии.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днипре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив оружие и патроны. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, мол, давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката. Комиссия, которая проводит расследование обстоятельств и причин стрельбы, выявила нарушения порядка и организации несения службы и факты внеуставных отношений.