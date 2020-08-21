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пятница, 21 августа 2020 17:31

Фермеры держали людей в рабстве
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Полицейские Харьковщины установили 12 эпизодов преступной деятельности фермеров, которые вербовали людей для трудовой эксплуатации
Фото: hk.npu.gov.ua
Полицейские Харьковщины установили 12 эпизодов преступной деятельности фермеров, которые вербовали людей для трудовой эксплуатации
Полицейские Харьковщины установили 12 эпизодов преступной деятельности фермеров, которые вербовали людей для трудовой эксплуатации

Полицейские Харьковщины установили 12 эпизодов преступной деятельности фермеров, которые вербовали людей для трудовой эксплуатации.

Злоумышленников обвиняют в торговле людьми, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В совершении преступления обвиняют 56-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые вербовали людей для принудительного труда в собственном фермерском хозяйстве. Работники ухаживали за почти сотней крупного рогатого скота и за домашними животными", - отметили в полиции.

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8 эпизодов преступной деятельности совершены в составе организованной группы. За это предусматрено до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается.

25 мая на территории частного фермерского хозяйства в селе Малая Рогань были обнаружены 9 человек, которые подвергались принудительному труду. Они жили в ужасных условиях и не получали заработную плату. Среди них 3 женщин, 5 мужчин и ребенок.

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21
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