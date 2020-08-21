Фермеры держали людей в рабстве

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Полицейские Харьковщины установили 12 эпизодов преступной деятельности фермеров, которые вербовали людей для трудовой эксплуатации.

Злоумышленников обвиняют в торговле людьми, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В совершении преступления обвиняют 56-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые вербовали людей для принудительного труда в собственном фермерском хозяйстве. Работники ухаживали за почти сотней крупного рогатого скота и за домашними животными", - отметили в полиции.

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8 эпизодов преступной деятельности совершены в составе организованной группы. За это предусматрено до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается.

25 мая на территории частного фермерского хозяйства в селе Малая Рогань были обнаружены 9 человек, которые подвергались принудительному труду. Они жили в ужасных условиях и не получали заработную плату. Среди них 3 женщин, 5 мужчин и ребенок.