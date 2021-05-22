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суббота, 22 мая 2021 18:10

Фермер задушил подчиненного и выдал его смерть за несчастный случай

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Фермер задушил подчиненного и выдал его смерть за несчастный случай
Под Киевом фермер задушил подчиненного и пытался это выдать за несчастный случай. Фото: kv.npu.gov.ua

В поселке Макаров Бучанского района Киевской области 37-летний фермер убил своего подчиненного и пытался все представить как несчастный случай. Он сообщил, что нашел на территории тело сотрудника. Что у него случился эпилептический приступ и он пытался его спасти. Однако мужчина погиб.

Убийство мужчины произошло еще в ноябре прошлого года. Однако о результатах расследования в отделе коммуникации областной полиции сообщили только сегодня, 22 мая.

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"Фермер во время ссоры задушил своего подчиненного. Он запугал другого сотрудника, который был свидетелем преступления, обрезал провода камер видеонаблюдения и спрятал видеорегистратор. Полиции фермер заявил, что у покойного случился эпилептический приступ, а потому он умер. Однако следователи раскрыли преступление", - сказано в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. 21 мая суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Домановском районе Николаевской 46-летний мужчина убил соседа. Чтобы скрыть преступление, попытался имитировать дорожно-транспортное происшествие. Окровавленное тело нашли на остановке общественного транспорта.

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