Эвакуировали жителей многоэтажки

В доме произошла утечка неизвестного вещества. Фото: Соцсети

В Полтаве в понедельник, 7 сентября, в пятиэтажке на бульваре Нестерова обнаружили утечку неизвестного вещества.

Тревогу забили жители дома, сообщил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота на своей странице в Facebook.

После получения протокола лабораторных исследований воздуха в подвальных помещениях многоэтажки, городские власти созвали заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Лабораторные исследования подтвердили наличие в воздухе неизвестного химического вещества.

Жителей здания эвакуировали.

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Спасатели вместе с коммунальщиками обрабатывают подвальные помещения и подъезды, полиция обеспечивает общественный порядок.

После обработки лабораторный центр проведет новые исследования.

Ранее с территории заброшенного завода в Центральном районе Мариуполя вытекла на улицу неизвестная жидкость с кислотным запахом. Она разлилась из-за коррозионного повреждения резервуара, в котором сохранялась.