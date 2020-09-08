Эвакуировали жителей многоэтажки

В Полтаве в понедельник, 7 сентября, в пятиэтажке на бульваре Нестерова обнаружили утечку неизвестного вещества.
Тревогу забили жители дома, сообщил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота на своей странице в Facebook.
После получения протокола лабораторных исследований воздуха в подвальных помещениях многоэтажки, городские власти созвали заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Лабораторные исследования подтвердили наличие в воздухе неизвестного химического вещества.
Жителей здания эвакуировали.
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Спасатели вместе с коммунальщиками обрабатывают подвальные помещения и подъезды, полиция обеспечивает общественный порядок.
После обработки лабораторный центр проведет новые исследования.
Ранее с территории заброшенного завода в Центральном районе Мариуполя вытекла на улицу неизвестная жидкость с кислотным запахом. Она разлилась из-за коррозионного повреждения резервуара, в котором сохранялась.
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