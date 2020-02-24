Алексей Левин обжалует решение о его экстрадиции в Украину. Фото: gramofona.com

Возвращение в Украину из Болгарии подозреваемого по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина откладывается.

Задержанный подал апелляцию на решения суда болгарского города Бургас. Об этом заявил адвокат Михаил Величко.

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"Экстрадиция Левина откладывается. Клиентом принято решение подать апелляцию на решение болгарского суда о его экстрадиции по требованию Офиса ГПУ в Украине", - отметил он, передает ТСН.

Юрист считает, что с учетом обжалования, экстрадиции в течение ближайшей недели не будет.

22 февраля суд в Болгарии позволил экстрадировать в Украину задержанного Алексея Левина, которого подозревают в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Местный прокурор Георгий Чиньов подтвердил, что суд признал ходатайство об экстрадиции Левина обоснованным.