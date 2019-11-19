Экспертиза подтвердила изнасилования 5-летней девочки в Николаеве.
Ребенок указывает, что травмы ей нанес 65-летний дед, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Девочку осмотрели врачи и подтвердили наличие у нее телесных повреждений в области половых органов. Ребенок указывает, что нанес их дедушка. 65-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление, следователи задержали", - сказано в сообщении.
Продолжается расследование уголовного производства. Мужчине грозит до 15 лет заключения.
В Николаеве полиция проверяла сообщение об изнасиловании дедушкой 5-летней девочки. С соответствующим заявлением 18 ноября обратилась ее мать. По предварительной информации, женщина оставила дочь на своего отчима, деда пострадавшей. А когда забирала, обнаружила на ее нижнем белье пятна крови.
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