В Николаеве мужчину подозревают в изнасиловании 5-летней внучки. Фото - facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Экспертиза подтвердила изнасилования 5-летней девочки в Николаеве.

Ребенок указывает, что травмы ей нанес 65-летний дед, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Девочку осмотрели врачи и подтвердили наличие у нее телесных повреждений в области половых органов. Ребенок указывает, что нанес их дедушка. 65-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление, следователи задержали", - сказано в сообщении.

Продолжается расследование уголовного производства. Мужчине грозит до 15 лет заключения.

В Николаеве полиция проверяла сообщение об изнасиловании дедушкой 5-летней девочки. С соответствующим заявлением 18 ноября обратилась ее мать. По предварительной информации, женщина оставила дочь на своего отчима, деда пострадавшей. А когда забирала, обнаружила на ее нижнем белье пятна крови.