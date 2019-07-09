Двое военных погибли в аварии

На Киевщине машина конвоя попала в аварию. Фото: УНИАН

Автомобиль конвоя и иномарка попали а аварию на Киевщине.

Двое военнослужащих погибли, еще семеро пострадали, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

ДТП произошло на 64-м километре трассы "Киев-Чоп" 9 июля примерно в 2.30 вблизи с. Калиновка Макаровского района Киевской области. В аварию попала "Газель" конвоя Житомирского зонального отдела Военной службы правопорядка.

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Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с задней частью автомобиля конвоя. Тот перевернулся и загорелся.

На место происшествия выезжала группа сотрудников военной прокуратуры Житомирского гарнизона во главе с военным прокурором гарнизона. Продолжается расследование.

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