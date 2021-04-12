Двое мужчин продавали детскую порнографию

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре разоблачили мужчин 44 и 53 лет, которые продавали фото и видео с детской порнографией.

"Товар" сбывали через интернет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Следствием установлено, что с января текущего года с помощью файлообменников через интернет двое мужчин распространяли изображения и видеозаписи с элементами детской порнографии", - сказано в сообщении.

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Во время обысков полицейские изъяли системные блоки и флэш носители, которые направили на проведение соответствующих экспертиз. По их результатам, в случае подтверждения факта распространения порнографического фото и видео, фигурантам будет вручено уведомление о подозрении.

Продолжается следствие.

В Черновцах разоблачили педофилов 74 и 66 лет, которые развращали несовершеннолетних, создали места разврата, снимали и распространяли детскую порнографию. Жертвами педофилов стали девушки из неблагополучных семей - к разврату их склоняли за деньги и шантажом. Следствием установлены 4 девушек в возрасте от 11 до 14 лет, пострадавших от действий преступников. Других пострадавших ищут.