Два человека погибли в столкновении легковушек

Возле села Томашовка Ярмолинецкого района произошло столкновение автомобилей. Фото: Facebook

В Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

В результате погибли два человека и еще двое пострадали. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

"ДТП произошло возле села Томашовка Ярмолинецкого района. Там столкнулись два автомобиля - Audi A6 и ВАЗ 21099. К месту происшествия был направлен дежурный караул из пгт Ярмолинцы.

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На месте происшествия выяснилось, что в результате ДТП водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли на месте происшествия, и еще два человека из этой же машины были травмированы. Водитель Audi от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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