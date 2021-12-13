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понедельник, 13 декабря 2021 16:17

ДТП с Infiniti: 16-летний Харьковский летел со скоростью 180 км/ч

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ДТП с Infiniti: 16-летний Харьковский летел со скоростью 180 км/ч
В Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti совершил смертельную аварию. Фото: novyny.live

16-летний Николай Харьковский, который за рулем Infiniti устроил смертельную аварию в Харькове, ехал со скоростью 180 км/ч.

Такие результаты автотехнической экспертизы по делу ДТП сообщил в Facebook один из адвокатов потерпевшей стороны Игорь Черняк.

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"В ходе проведения экспертизы было установлено, что на момент столкновения скорость автомобиля "Инфинити" под управлением Николая Харьковского составляла 180 км/ч", - написал Черняк.

Остальные экспертизы по делу еще продолжаются.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвала на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

В отношении родителей Харьковского следователи открыли два уголовных производства.

Психиатрическая экспертиза признала Харьковского вменяемым. Он отдавал себе отчет в своих действиях и мог ими управлять во время ДТП. Инициатором психиатрической экспертизы являлись следователи. В общей сложности по делу проводят примерно 15 исследований. Результаты есть по двум экспертизам – психиатрической и генетической.

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Дата
13
декабря

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