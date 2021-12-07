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вторник, 07 декабря 2021 16:47

16-летнего виновника смертельной аварии в Харькове признали вменяемым

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16-летнего виновника смертельной аварии в Харькове признали вменяемым
В Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti совершил смертельную аварию. Фото: novyny.live

Психиатрическая экспертиза признала виновника смертельной аварии в Харькове 16-летнего Николая Харьковского вменяемым.

Он осознавал свои действия и мог ими управлять во время ДТП на просп. Гагарина, сообщил адвокат стороны потерпевших Игорь Черняк в Facebook.

"Это значит, что у суда не будет никаких препятствий для привлечения его к уголовной ответственности", - написал Черняк.

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Эту же информацию подтвердил Gazeta.ua пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Экспертиза подтвердила, что у подозреваемого на момент совершения аварии и в настоящее время хронического психического временного расстройства психической деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния психики нет", - ответил Чубенко.

Инициатором психиатрической экспертизы были следователи. Всего по делу проводят около 15 исследований, результаты получены в двух - психиатрическом и генетическом.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

В отношении родителей Харьковского следователи открыли два уголовных производства.

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